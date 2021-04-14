В Москве автобус врезался в мачту освещения. В результате происшествия пострадали девять человек. Об этом сообщили в МЧС.

ДТП произошло по адресу: Марксистская улица, дом 4. Сообщение о столкновении поступило в 07:37.

По сообщению Дептранса Москвы, водителю автобуса 42 года. Он работает в парке уже 19 лет. Его последний выход был 11 апреля - межсменный отдых был обеспечен. Отмечается, что медосмотр перед рейсом водитель прошел без каких-либо замечаний или отклонений. Перед ДТП ему резко стало плохо.

В настоящий момент водителя деблокировали - у него зафиксированы ушибы головы и ног. У пассажиров обнаружены ушибы, тяжелых травм нет. В настоящий момент всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.