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Легковой автомобиль врезался в поезд под Новосибирском

Валентина Пескова
07:41 14.04.2021
Машина ехала по технологической дороге и на полной скорости столкнулась со стоявшим на железнодорожных путях вагоном поезда в новосибирском поселке Красномайский.
Легковой автомобиль врезался в поезд под Новосибирском
© Фото: Госавтоинспекция по НСО
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В Новосибирской области легковой автомобиль ВАЗ-2105 врезался в поезд у поселка, который оказался отрезан от других из-за паводка. Машина на большой скорости столкнулась с вагоном, который стоял на железнодорожных путях в районе поселка Красномайский Новосибирского района.

© Госавтоинспекция по НСО

Как сообщили в МЧС РФ, машина двигалась по технологической дороге, когда неожиданно, видимо, не заметив препятствие впереди, влетела под состав и застряла.

Два человека, сидевшие в «пятерке», погибли на месте. Еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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