Легковой автомобиль врезался в поезд под Новосибирском

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Как сообщили в МЧС РФ, машина двигалась по технологической дороге, когда неожиданно, видимо, не заметив препятствие впереди, влетела под состав и застряла.

Два человека, сидевшие в «пятерке», погибли на месте. Еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.