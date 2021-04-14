Легковой автомобиль врезался в поезд под Новосибирском
Машина ехала по технологической дороге и на полной скорости столкнулась со стоявшим на железнодорожных путях вагоном поезда в новосибирском поселке Красномайский.
© Фото: Госавтоинспекция по НСО
В Новосибирской области легковой автомобиль ВАЗ-2105 врезался в поезд у поселка, который оказался отрезан от других из-за паводка. Машина на большой скорости столкнулась с вагоном, который стоял на железнодорожных путях в районе поселка Красномайский Новосибирского района.
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