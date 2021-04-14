Морской бой: экипажи Каспийской флотилии продемонстрировали меткость стрельбы в ходе контрольной проверки

Экипажи Каспийской флотилии вступили в настоящий морской бой - зимний период обучения уже позади, и пора держать экзамен. Контрольная проверка касается абсолютно всех - от вахтенного матроса до оператора артустановки.

Первая задача - уничтожить условную мину огнем из крупнокалиберного пулемета. Пара коротких очередей - и моряки поражают имитатор цели почти со снайперской точностью. Далее атака с воздуха: в дело вступает зенитная артиллерия - новейшие комплексы АК-630 «Дуэт» со скорострельностью десять тысяч выстрелов в минуту.

Экипажи малых ракетных кораблей «Град Свияжск» и «Великий Устюг» также обеспечили надежную защиту от диверсантов. Несколько точных выстрелов из специальных реактивных гранатометов, и вражеские боевые пловцы уничтожены. Это лишь первый этап контрольной проверки на Каспии - всего в ней примут участие около двадцати кораблей и судов обеспечения.