МЧС привлекает авиацию: серьезные очаги пожаров наблюдаются под Воронежем, в Приморье и Забайкалье

За прошедшие сутки ситуация с пожароопасной обстановкой под Воронежем ухудшилась до критических показателей, поэтому специалисты МЧС РФ планируют привлекать авиацию к тушения очагов возгорания. Спасатели остановили огонь на окраине города, однако сейчас класс пожарной опасности на территории всего региона вырос до третьего. Пламя вплотную подобралось к одному из заповедников, но несмотря на это многие продолжают жечь мусор и сухую траву.

В поселке Отрадное такими «поджигателями» оказались сами коммунальщики, которые развели костер в поле, нарушив все правила безопасности. А в селе Мечетка полностью сгорели восемь жилых домов - их жители, которые, к счастью, не пострадали, находятся в пункте временного размещения.

За прошедшие сутки специалисты Авиалесоохраны потушили 33 лесных пожара на площади 228 гектаров. Однако крупные очаги помимо Воронежской остаются также в Волгоградской областях и Забайкальском крае.

В одном из поселков Приморья, который затянут едкой пеленой дыма из горящих неподалеку полей, введен особый противопожарный режим. Ежедневно в крае из-за сухой, теплой и ветреной погоды фиксируют по 15-20 термоточек. Огонь распространяется на несколько километров, поэтому масштаб пожаров - порой на грани катастрофы. Спасатели контролируют ситуацию с воздуха с помощью беспилотников.

Причина распространения огня почти всегда банальна и одна и та же - неосторожное обращение человека с огнем, среди которых в первую очередь речь идет о палах сухой травы, от которой жители избавляются намеренно, не думая о последствиях. Людей не пугают даже категорические запреты и штрафы с наказаниями вплоть до уголовного.

В этот период проблема с пожарами актуальна для многих регионов. Часто траву в них поджигают нетрезвые отдыхающие. Житель Краснодарского края снял на видео пожар пугающих размеров недалеко от поселка Гирей. В Архангельской области спасатели защитили от огня дома и потушили пожар вблизи железной дороги. К жилому сектору подбирается огонь и в Смоленской области. На борьбу с ним выходят сами жители.

Специалисты Авиалесоохраны создают в лесах специальные минеральные полосы, но даже такие меры кардинально не меняют ситуацию. Регионам, где уже начались пожары, остается лишь ждать осадков, которые традиционно приходят в середине мая.