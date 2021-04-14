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Легче горошины: ученые впервые полностью восстановили мозг динозавра

Алена Миронова
07:20 14.04.2021
Ученым впервые удалось восстановить мозг динозавра. Выяснилось, что по весу он легче горошины - всего 1,5 грамма.
Легче горошины: ученые впервые полностью восстановили мозг динозавра
© Фото: wikimedia.org
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Группа бразильских ученых под руководством Родриго Мюллера обнаружили хорошо сохранившийся скелет динозавра Buriolestes schultzi, а также его мозг. Это можно назвать настоящим успехом, поскольку мягкие ткани, такие как мозг, зачастую не сохраняются.

Возраст найденного динозавра - примерно 233 миллиона лет. Вся его черепная коробка хорошо сохранилась. Выяснилось, что мозг весит порядка 1,5 грамм - легче горошины. Его строение характеризуют как примитивное, схожее с мозгом крокодила.

Достаточно развитые структуры в мозжечке свидетельствуют о способности динозавра охотиться на движущуюся добычу. Однако выслеживал добычу динозавр не по запаху, а с помощью зрения. Об этом сообщается в Journal of Anatomy.

Эксперты также рассчитали когнитивные способности динозавра на основе веса тела, а также объема мозга. Они оказались выше, чем у гигантских зауроподов, таких как диплодок и брахиозавр, но ниже, чем у тероподных динозавров. Такая реконструкция дает возможность проводить анализ эволюции мозга древних видов.

 
 
 
 
 

 
 

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