Легче горошины: ученые впервые полностью восстановили мозг динозавра

Группа бразильских ученых под руководством Родриго Мюллера обнаружили хорошо сохранившийся скелет динозавра Buriolestes schultzi, а также его мозг. Это можно назвать настоящим успехом, поскольку мягкие ткани, такие как мозг, зачастую не сохраняются.

Возраст найденного динозавра - примерно 233 миллиона лет. Вся его черепная коробка хорошо сохранилась. Выяснилось, что мозг весит порядка 1,5 грамм - легче горошины. Его строение характеризуют как примитивное, схожее с мозгом крокодила.

Достаточно развитые структуры в мозжечке свидетельствуют о способности динозавра охотиться на движущуюся добычу. Однако выслеживал добычу динозавр не по запаху, а с помощью зрения. Об этом сообщается в Journal of Anatomy.

Эксперты также рассчитали когнитивные способности динозавра на основе веса тела, а также объема мозга. Они оказались выше, чем у гигантских зауроподов, таких как диплодок и брахиозавр, но ниже, чем у тероподных динозавров. Такая реконструкция дает возможность проводить анализ эволюции мозга древних видов.















