Период обострений: какие болезни сильнее «атакуют» здоровье весной

Весной и осенью в первую очередь обостряются желудочно-кишечные проблемы. Об этом рассказала «Звезде» врач-терапевт Людмила Лапа. Поэтому, по ее словам, хорошей профилактикой будет попить минеральную воду и, в ряде случаев, специальные препараты. Лекарства врачи назначают пациентам, которые имеют хронические заболевания в данной области.

«Прежде всего это иммунитет и поэтому надо держать свой желудочно-кишечный тракт в порядке. Весна, осень – лечить профилактически», - обозначила специалист.

Очень важно помнить, что в период обострения домашние животные также требуют особого внимания. У них, как и у людей, после зимы хуже функционирует иммунная система. В связи с этим следует провести для питомцев антипаразитарную терапию. Человек под наблюдением врача также может пропить лекарства от паразитов.

Кроме того в весенний период всегда обостряются аллергии. По словам эксперта, это обусловлено несколькими причинами, включая две основные.

«Это связано с проблемой ЖКТ и пыльцой, в которой мы живем», - указала медик.

Кроме того, весной повышаются риски для здоровья у категории пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В связи с частыми переменами погоды из-за изменившегося в последнее время в России климата у таких больных постоянно «скачет» давление.

«Пациенты очень часто связывают свое плохое самочувствие весной именно с проблемами микроклимата в регионе... Это на самом деле так, потому что все сосудистые проблемы зависят от внешнего давления и давления внутри человека», - указала врач.

Лапа также добавила, что в весеннее время обостряются психические заболевания. Люди на самом деле терпят большое перенапряжение в этот период из-за возрастающей нагрузки, что приводит к подобным реакциям.