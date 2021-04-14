Воронеж оказался в «огненном плену» из-за горения сухой травы

В Воронежской области установлен третий уровень пожарной опасности, поскольку ситуация с распространением огня продолжает ухудшаться. К тушению пожара МЧС России уже планирует привлечь авиацию. На данный момент спасатели остановили огонь на окраине города.

Несмотря на сложную ситуацию, многие продолжают жечь мусор и сухую траву. В частности, в поселке Отрадное такими поджигателями оказались коммунальщики. Они развели костер в поле, нарушив все правила безопасности.

В то же время в селе Мечетка огонь подобрался к жилым домам, из которых восемь полностью сгорели. Инцидент обошелся без пострадавших, для жителей, чьи дома уничтожены, организован пункт временного размещения.

Ситуацию сильно усугубляет сухая и ветряная погода. Всего пожарные получили свыше 140 сообщений о возгораниях в регионе.