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Наступление и маневренная оборона: кадры двухсторонних батальонных учений танкистов ЗВО

Анна Берестовая
05:00 14.04.2021
Танкисты общевойсковой армии ЗВО провели двухсторонние батальонные учения с применением авиации в Нижегородской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие танкового полка общевойсковой армии, дислоцированного в Белгородской области, провели двухсторонние батальонные тактические учения с применением армейской авиации. Мероприятие проходило на базе Центра боевой подготовки Западного военного округа в Нижегородской области.

В ходе учений военнослужащие отработали совершение марша в позиционный район, где провели подготовительные мероприятия к наступлению и маневренной обороне. Экипажи танков Т-72Б3 были усилены мотострелками на БМП-2, артиллерийскими батареями, вооруженными буксируемыми гаубицами «Мста-Б», зенитными ракетными взводами, подразделениями разведки и радиационной, химической и биологической защиты, а также ударными вертолетами Ми-24 «Крокодил» отдельного вертолетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Батальон наступающей стороны, скрывшись под аэрозольными дымовыми завесами от разведывательных БЛА «противника», смог активно применять ландшафтные и рельефные преимущества. Кроме того, при помощи союзных беспилотных летательных аппаратов ударного типа, ему удалось захватить выгодные рубежи условного противника.

Отступавшая сторона отработала действия по безопасному выходу из боя и восстановлению боеспособности при содействии эвакуационных отделений. Всего в двухсторонних батальонных тактических учениях участвовали около 500 военнослужащих, а также было задействовано свыше 70 единиц военной и специальной техники.

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