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Тепличные условия: как правильно обустроить свой уголок растениеводства на даче

Анна Берестовая
04:21 14.04.2021
Агроном рассказала, как легко и относительно экономно оборудовать свой участок теплицей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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В современном мире любителям земледелия можно легко и быстро обустроить собственные теплицы. Такое мнение высказала агроном Елизавета Тихонова. Специалист рассказала «Звезде», что и сама не так давно приобрела теплицы, изготовленныю на специальном заводе. Покупка оказалась удачной.

«Доставили прекрасные штампованные теплицы на хорошем каркасе. Каркас такой, что один квадратный метр выдерживает 300 килограммов. Даже если снегом завалит вашу теплицу, она не сломается», - поделилась эксперт.

Собственноручно теплицу также вполне возможно изготовить, используя, к примеру, пленку, иву и проволоку. Однако агроном предупредила, что на некоторых территориях страны гуляют очень сильные ветра, из-за которых сделанные своими руками сооружения часто не выдерживают и обваливаются, уничтожая при этом высаженные растения.

Тем не менее достаточно реально противостоять таким ветрам, имея огороженный участок. Особенно это просто при наличии крупной растительности по его границам.

Специалист добавила, что в настоящее время существует огромное разнообразие средств, с помощью которых можно без особых проблем обустроить теплицу. Так, пластиковые теплицы, приобретаемые в готовом виде, являются удобным и относительно недорогим решением.

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