Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Танковая карусель» и тысячи военнослужащих: кадры масштабных учений в общевойсковой армии ВВО в Приморье

Светлана Головина
05:00 14.04.2021
В Приморском крае прошли двусторонние тактические учения с соединениями и воинскими частями общевойсковой армии Восточного военного округа.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Приморском крае прошли двусторонние тактические учения с соединениями и воинскими частями общевойсковой армии Восточного военного округа. Мероприятия проходили в ходе контрольной проверки под руководством комиссии Генерального штаба Вооруженных сил России.

Основные действия состоялись на полигоне Сергеевский. Согласно замыслу, в учебном бою сошлись подразделения мотострелковой дивизии и отдельного соединения. Первые выступали в качестве атакующих, вторые вели оборону.

В ходе учений отработаны «танковая карусель», высадка десанта в тыл противника, ведение маневренной обороны, а также действия обходящих отрядов и осуществление контрударов силами мотострелкового соединения.

Особое внимание было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами, применению средств постановки активных и пассивных радиопомех, создающих «радиоэлектронный купол».

На полигон вышло порядка 500 единиц военной и специальной техники. Боевые стрельбы проводились из танков Т–72Б, боевых машин пехоты БМП–2, бронетранспортеров БТР–82А, самоходных гаубиц «Мста–С» и «Гиацинт–С», реактивных систем залпового огня, минометных комплексов, а также из стрелкового и оружия гранатометов.

В общей сложности в учениях было задействовано около 4 000 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, группы усиления из числа подразделений инженерных войск, войск РХБ защиты и ПВО, а также радиоэлектронной борьбы, беспилотной авиации и воздушно-десантных войск.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:00 Армия
Видео
Наступление и маневренная оборона: кадры двухсторонних батальонных учений танкистов ЗВО
03:40 В стране и мире
Более 20 человек погибли при столкновении автобуса с бензовозом в Египте
03:00 Армия
Видео
Российская колонна доставила в Кельбаджарский район Карабаха 100 тонн гуманитарного груза
01:17 В стране и мире
В Москве задержан подозреваемый в убийстве мужчины в фитнес-клубе
00:23 В стране и мире
Разведка США оценила вероятность вооруженного конфликта с Россией
Популярное
Популярное
Злоумышленники научились блокировать WhatsApp просто по номеру телефона пользователя
Видео
«Очень плохие для нас новости»: в Турции отреагировали на ограничение авиасообщения с РФ
Видео
Порочный круг: кардиолог объяснил опасную связь между лишним весом и больным сердцем
Видео
«Никто этого не повторил»: как сверхсекретная космическая пушка СССР совершила исторический выстрел в космос
Видео
Кардиолог объяснил, когда тромбоз приводит к внезапной смерти
Видео
Не только «Белое солнце пустыни»: российские космонавты назвали основные традиции перед полетом на орбиту
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.