«Танковая карусель» и тысячи военнослужащих: кадры масштабных учений в общевойсковой армии ВВО в Приморье

В Приморском крае прошли двусторонние тактические учения с соединениями и воинскими частями общевойсковой армии Восточного военного округа. Мероприятия проходили в ходе контрольной проверки под руководством комиссии Генерального штаба Вооруженных сил России.

Основные действия состоялись на полигоне Сергеевский. Согласно замыслу, в учебном бою сошлись подразделения мотострелковой дивизии и отдельного соединения. Первые выступали в качестве атакующих, вторые вели оборону.

В ходе учений отработаны «танковая карусель», высадка десанта в тыл противника, ведение маневренной обороны, а также действия обходящих отрядов и осуществление контрударов силами мотострелкового соединения.

Особое внимание было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами, применению средств постановки активных и пассивных радиопомех, создающих «радиоэлектронный купол».

На полигон вышло порядка 500 единиц военной и специальной техники. Боевые стрельбы проводились из танков Т–72Б, боевых машин пехоты БМП–2, бронетранспортеров БТР–82А, самоходных гаубиц «Мста–С» и «Гиацинт–С», реактивных систем залпового огня, минометных комплексов, а также из стрелкового и оружия гранатометов.

В общей сложности в учениях было задействовано около 4 000 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, группы усиления из числа подразделений инженерных войск, войск РХБ защиты и ПВО, а также радиоэлектронной борьбы, беспилотной авиации и воздушно-десантных войск.