В параде Победы в Каспийске примут участие свыше 60 военнослужащих-женщин КФл
В торжественном параде в честь 76-й годовщины Победы в Каспийске пройдут женщины-военнослужащие, в числе которых связисты, медики, психологи, представители поисково-спасательной и парашютно-десантной служб.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Более 60 женщин-военнослужащих Каспийской флотилии примут участие в торжественном параде в Каспийске в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В состав сводного парадного расчета войдут офицеры, сержанты и рядовые, проходящие службу в воинских частях и соединениях флотилии. Среди военнослужащих-женщин - связисты, медики, психологи, представители поисково-спасательной и парашютно-десантной служб.
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