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В параде Победы в Каспийске примут участие свыше 60 военнослужащих-женщин КФл

Светлана Головина
04:10 14.04.2021
В торжественном параде в честь 76-й годовщины Победы в Каспийске пройдут женщины-военнослужащие, в числе которых связисты, медики, психологи, представители поисково-спасательной и парашютно-десантной служб.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Более 60 женщин-военнослужащих Каспийской флотилии примут участие в торжественном параде в Каспийске в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В состав сводного парадного расчета войдут офицеры, сержанты и рядовые, проходящие службу в воинских частях и соединениях флотилии. Среди военнослужащих-женщин -  связисты, медики, психологи, представители поисково-спасательной и парашютно-десантной служб.

© Минобороны России

На данный момент с женскими парадными расчетами проходят ежедневные тренировки с исполнением песен, а также отработкой строевых приемов и прохождением торжественным маршем.

При подготовке к мероприятиям все женщины прошли вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V». Кроме того, проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний среди участников парада.

Всего в параде Победы, который пройдет на главной площади Каспийска, примут участие порядка 1,5 тысяч человек. Жители и гости города смогут увидеть более 30 различных видов вооружения и военной техники в составе механизированной колонны, в числе которых новейшие бронетранспортеры БТР-82А, зенитно-ракетный комплекс «Тор», береговые ракетные комплексы «Бал», ракетные системы залпового огня «Град» и танк Т-90.

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