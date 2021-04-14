В параде Победы в Каспийске примут участие свыше 60 военнослужащих-женщин КФл

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На данный момент с женскими парадными расчетами проходят ежедневные тренировки с исполнением песен, а также отработкой строевых приемов и прохождением торжественным маршем.

При подготовке к мероприятиям все женщины прошли вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V». Кроме того, проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний среди участников парада.

Всего в параде Победы, который пройдет на главной площади Каспийска, примут участие порядка 1,5 тысяч человек. Жители и гости города смогут увидеть более 30 различных видов вооружения и военной техники в составе механизированной колонны, в числе которых новейшие бронетранспортеры БТР-82А, зенитно-ракетный комплекс «Тор», береговые ракетные комплексы «Бал», ракетные системы залпового огня «Град» и танк Т-90.