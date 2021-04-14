Участники АрМИ-2021 провели завершающую тренировку перед стартом «Саянского марша»

Участники международного этапа АрМИ-2021 провели завершающую тренировку по ски-альпинизму в горах Западный Саян Красноярского края перед стартом конкурса «Саянский марш».

Подготовка к соревнованиям проходила на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки». Военнослужащие всех команд выполнили важные конкурсные элементы – спуск по дюльферу, выполнение зачетного упражнения из автомата Калашникова АК-74 и спуск с горы на лыжах в связке.

В ходе проведения конкурса участникам предстоит преодолеть многокилометровый лыжный марш с выполнением 12-ти специальных заданий, таких как преодоление подъемов и спусков с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности и разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, а также метание гранат.

В состязаниях принимают участие сборные команды из России, Китая, Абхазии, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, а также женская сборная команда Министерства обороны России.

Впервые в этом году в конкурсе принимают участие пять сборных команд от Южной Осетии, Кыргызстана, Абхазии, Узбекистана и Китая.