Более 20 человек погибли при столкновении автобуса с бензовозом в Египте

На юге Египта в результате столкновения автобуса с бензовозом погибли 22 человека. Об этом сообщает Al Shorouq со ссылкой на правоохранительные органы.

«Автобус, пытаясь обогнать грузовик с нефтепродуктами, столкнулся с ним. В результате произошедшего автобус перевернулся, оба транспортных средства загорелись», - уточняется в сообщении.

В результате аварии автобус выгорел полностью. Известно о четверых выживших, в числе которых 12-летний подросток.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента устанавливаются.