Более 20 человек погибли при столкновении автобуса с бензовозом в Египте
На юге Египта в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика жертвами оказались как минимум 22 человека.
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На юге Египта в результате столкновения автобуса с бензовозом погибли 22 человека. Об этом сообщает Al Shorouq со ссылкой на правоохранительные органы.
«Автобус, пытаясь обогнать грузовик с нефтепродуктами, столкнулся с ним. В результате произошедшего автобус перевернулся, оба транспортных средства загорелись», - уточняется в сообщении.
В результате аварии автобус выгорел полностью. Известно о четверых выживших, в числе которых 12-летний подросток.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента устанавливаются.