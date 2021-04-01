Военным в Швейцарии разрешили носить женское белье

В швейцарской армии помимо мужских введут также женские комплекты нижнего белья. Соответствующую инициативу поддержала министр обороны страны Виола Амхерд.

В настоящее время военнослужащие в Швейцарии могут рассчитывать на получение лишь мужских комплектов, что приводит к неудобству некоторых солдат. Благодаря такой мере инициаторы надеются привлечь в вооруженные силы большее число женщин. Об этом пишет портал The Local.

Сейчас в швейцарской армии лишь один процент военнослужащих приходится на женщин. Для примера, в Швеции, Франции и Германии девушки составляют 18, 15 и 12 процентов из общего числа солдат.