Военным в Швейцарии разрешили носить женское белье
Сейчас в швейцарской армии лишь один процент военнослужащих-женщин.
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В швейцарской армии помимо мужских введут также женские комплекты нижнего белья. Соответствующую инициативу поддержала министр обороны страны Виола Амхерд.
В настоящее время военнослужащие в Швейцарии могут рассчитывать на получение лишь мужских комплектов, что приводит к неудобству некоторых солдат. Благодаря такой мере инициаторы надеются привлечь в вооруженные силы большее число женщин. Об этом пишет портал The Local.
Сейчас в швейцарской армии лишь один процент военнослужащих приходится на женщин. Для примера, в Швеции, Франции и Германии девушки составляют 18, 15 и 12 процентов из общего числа солдат.