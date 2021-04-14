В National Interest признали необходимость США считаться с Россией

При старте прямой конфронтации с Россией из-за конфликта в Донбассе Соединенные Штаты ожидает «грандиозный стратегический провал». Такое мнение высказал аналитик Грег Лоусон в статье для журнала National Interest.

Он указал, что при ведении международной политики необходимо учитывать тот факт, что в настоящий момент РФ является единственной в мире ядерной державой, способной за короткое время нанести огромный урон Америке.

«Россия — великая ядерная держава... Это не преувеличение», - обозначил эксперт.

Лоусон отметил, что ситуация на юго-востоке Украины не является настолько важной для США, чтобы рисковать обострением конфронтации с Москвой и, как следствие, появлением уязвимости в отношениях с Китаем. Кроме того, аналитик посчитал ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО, который уже успел вызвать множество трудностей между РФ и Западом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным путем к окончанию войны в Донбассе для страны является вступление в НАТО. Кроме того, в недавнее время глава государства провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.