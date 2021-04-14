Расчеты «Триумфов» ЦВО отразили воздушный удар «противника» на учениях в Сибири

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, отразили воздушное нападение «противника». Согласно легенде, нарушитель планировал нанести массированный ракетно-бомбовый удар по инфраструктуре военного объекта.

Дежурные расчеты при помощи комплексов радиолокационной разведки «Небо-УМ» обнаружили авиацию «противника» на дальности около 400 км. Затем цели немедленно были взяты на сопровождение расчетами ЗРК С-400, которые выполнили захват и «уничтожили» средства воздушного нападения электронными пусками.

Отработка учебно-боевой задачи проводилась в условиях массового радиоподавления условного противника.

Учения проходили в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В них были задействованы более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.