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Невидимый заслон: как российские системы РЭБ выполняют боевые задачи в Сирии

Виталий Акиньшин
Светлана Головина
00:00 15.04.2021
Российские системы радиоэлектронной борьбы в Сирии позволяют посадить и изучить летательный аппарат нарушителей.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Средства радиоэлектронной борьбы за последние несколько лет стали основным элементом информационного противоборства и составной частью боевых действий. В частности, российские системы сейчас активно используются военными в Сирии и позволяют перехватывать летательные аппараты любого вида.

Собранный из подручных материалов - пенопластовые крылья, фюзеляж из обрезка пластиковой трубы, двигатель от газонокосилки - беспилотник, запущенный террористами, до авиабазы Хмеймим так и не долетел. Мгновенные действия подразделения РЭБ позволили перехватить аппарат.

«Здесь приемники каналов управления и приемники каналов навигации, на которые мы непосредственно воздействуем. Мы перехватываем каналы управления, оператор следит за местом положения беспилотного летательного аппарата, перехватывает управление на себя. В дальнейшем, начинает им руководить, дает команду на посадку», - сказал командир взвода радиоэлектронной борьбы Валерий Маныхаев.

На авиабазе есть непробиваемая система противовоздушной обороны, и беспилотник можно просто сбить. Но применение подразделениями РЭБ небольших, переносных комплексов таких как «Стилет» или «Ступор» позволяют посадить и затем изучить вражеский беспилотный летательный аппарат.

В то же время на российской морской базе в сирийском Тартусе применяется новейший комплекс «Красуха С-4». Он обнаруживает в опасной близости ударную авиацию противника, поэтому - команда на подавление, и дальнейший полет боевого самолета становится бессмысленным.

Уникальный комплекс улавливает сигнал радара приближающегося самолета, анализирует и блокирует его. Самолет просто не видит цель, а значит, не может нанести удар. Таким же самым способом «Красуха С-4» ослепляет и спутники-шпионы.

Для электронных систем самолета или космического аппарата, работа системы РЭБ «Красуха С-4», как брошенная в глаза горсть раскаленного песка.

«Если говорить простым языком, то когда летчик в полете пытается снять какую-то информацию с индикатора кругового обзора, найти цель, то мы воздействуем по данному самолетному средству. Таким образом, летчик на индикаторе кругового обзора не видит цель, то есть не может ни прицелиться, ни выполнить боевую задачу», - пояснил офицер службы РЭБ российской группировки в Сирии Вадим Ревин.

Впервые радиоэлектронный способ борьбы был применен еще в русско-японскую войну в 1904 году. Тогда, чтобы помешать Японским наводчикам корабельной артиллерии передавать по радиосвязи координаты русских позиций, были поставлены радиопомехи при помощи «большой искры». Сейчас войска РЭБ - это огромное количество самых разных комплексов, в том числе, морского базирования.

В частности, комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25 может защитить боевой корабль не только от авиации противника, но и от противокорабельных крылатых ракет. Комплексы РЭБ такого уровня могут закрывать пространство перед собой уже не только для летательных аппаратов.

«Комплекс РЭБ ТК-25 предназначен для радиэлектронного подавления всех бортовых РЛС имеемой авиацией, тактической, разведывательной, базовой, патрульной, а также для подавления навигационных РЛС корабельных средств и освещения воздушной, надводной обстановки», - отметил начальник службы РЭБ пункта базирования Тартус Денис Куликов.

Без систем радиоэлектронной борьбы сейчас не обходится ни одно совместное патрулирование на северо-востоке Сирии. Комплексы «Лесочек» есть на большинстве бронемашин и БТР. Именно он подавляет радиосигнал и не позволяет дистанционно подорвать заложенный на дороге фугас.

Свой профессиональный праздник подразделения радиоэлектронной борьбы встречают на боевом дежурстве, готовые в любой момент поднять свой невидимый щит.

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