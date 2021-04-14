Блинкен: Байден предложил Путину встретиться «в предстоящие недели»

Действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину организовать совместную встречу в ближайшие недели. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Брюсселе.

Блинкен обозначил, что открытые коммуникации требуются стране, чтобы возможно было доносить свои взгляды, политику или возражения до РФ. Именно для этого, по его словам, американский лидер по своей инициативе сделал звонок своему российскому коллеге.

«Мы предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией», - цитирует Блинкена РИА Новости.

Ранее в Кремле подтвердили, что президент США действительно совершил звонок Путину для обсуждения личной встречи на высшем уровне в обозримой перспективе. До этого разговора Вашингтон вел речь о встрече в последующие месяцы.