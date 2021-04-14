Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Блинкен: Байден предложил Путину встретиться «в предстоящие недели»

Анна Берестовая
23:02 14.04.2021
Американский президент Джо Байден изъявил желание встретиться с лидером РФ в ближайшие несколько недель.
Блинкен: Байден предложил Путину встретиться «в предстоящие недели»
© Фото: APPool ABACA Globallookpress
Читайте нас на:

Действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину организовать совместную встречу в ближайшие недели. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Брюсселе.

Блинкен обозначил, что открытые коммуникации требуются стране, чтобы возможно было доносить свои взгляды, политику или возражения до РФ. Именно для этого, по его словам, американский лидер по своей инициативе сделал звонок своему российскому коллеге.

«Мы предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией», - цитирует Блинкена РИА Новости.

Ранее в Кремле подтвердили, что президент США действительно совершил звонок Путину для обсуждения личной встречи на высшем уровне в обозримой перспективе. До этого разговора Вашингтон вел речь  о встрече в последующие месяцы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:02 В стране и мире
Блинкен: Байден предложил Путину встретиться «в предстоящие недели»
22:17 В стране и мире
В НАТО заявили о начале вывода своего контингента из Афганистана к 1 мая
21:34 В стране и мире
Видео
В Москве прошла презентация новой формы олимпийской сборной России
20:50 В стране и мире
Суд арестовал гендиректора «Невской мануфактуры» по делу о пожаре
20:38 В стране и мире
Состоялась встреча заместителя Министра обороны РФ с главой оборонного ведомства Габонской Республики
Популярное
Популярное
«Ставки совсем другие»: доктор Мясников рассказал, чем опасны хронические болезни во время заболевания коронавирусом
Видео
Идеальный завтрак: врач раскрыла секреты приготовления полезных для здоровья бутербродов
Видео
Период обострений: какие болезни сильнее «атакуют» здоровье весной
Видео
Врач поделился советами, как избежать обострения сезонной аллергии
Видео
Диетолог рассказала об омолаживающих кожу свойствах мяса
Видео
Как не сорвать спину на даче в первые дни сезона: советы мануального терапевта россиянам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.