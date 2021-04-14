Меркель и Байден заявили, что Россия «должна отказаться» от перемещения войск у границы с Украиной

В среду состоялся телефонный разговор между Канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом. В ходе разговора они обсудили обстановку на востоке Украины и пришли к выводу, что Россия «должна отказаться от перемещения войск у границ Украины». Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлер и президент были едины во мнении, что от России нужно потребовать отказаться от недавнего усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации», - сообщил он.

Также в ходе разговора была затронута ситуация в Афганистане в контексте дальнейшего присутствия там войск НАТО, а также борьба с пандемией.

«Они подчеркнули важность тесной координации и сотрудничества, а также продолжения политических усилий во благо страны», - отметил Зайберт.

Ранее НАТО приняла решение о начале выводе войск из Афганистана к 1 мая. Об этом заявили представители Североатлантического совета по итогам видеоконференции глав МИД и министров обороны стран альянса.