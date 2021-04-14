В Липецке в результате пожара погиб ребенок и его мать

В Липецке в квартире на десятом этаже в результате пожара погибли девочка 2020 года рождения и ее мать. Об этом сообщает СК РФ по региону.

Также двое детей были госпитализированы в медицинское учреждение с отравлением угарным газом.



«В результате погибла женщина 1984 года рождения и ее дочь 2020 года рождения, двое ее детей 2017 и 2018 годов рождения с отравлением угарным газом госпитализированы в больницу. Им оказывается медицинская помощь» - говорится в сообщении.

По данному происшествию возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. На данный момент следователи выясняют причину пожара.