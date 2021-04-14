Рабочий российского завода показал в TikTok как стал моделью Versace

Бывший работник завода Даниил Черепахин выложил в TikTok видео, в котором показал свое преображение в модель модного бренда Versace. Ролик набрал более 700 тысяч просмотров.

В описании Даниил указал, что раньше он работал на заводе, а теперь живет в Москве и работает моделью. Юноше уже принимал участие в показе известного итальянского бренда Versace.

Ранее уфимский фотограф организовал стильную фотосессию для дворника Юрия. Таким необычным способом для работника ЖЭКа был организован сбор средств – Юрий стал жертвой мошенников.