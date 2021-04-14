В Москве прошла презентация новой формы олимпийской сборной России
Компания ZASPORT провела первую демонстрацию экипировки российских спортсменов на Олимпиаду в Токио.
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В Москве прошла презентация формы олимпийской сборной России, в которой атлеты выступят на летних играх в Токио.
Отмечается, что команда РФ из-за санкций будет выступать под аббревиатурой ROC - Russian Olympic Committee.
Ранее российская скалолазка Юлия Каплина продемонстрировала «Звезде» новую форму олимпийской сборной. Она отметила, что на ней будет нанесена надпись "Олимпийская российская команда".