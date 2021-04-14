В стране и мире В Москве прошла презентация новой формы олимпийской сборной России Алексей Курильченко Компания ZASPORT провела первую демонстрацию экипировки российских спортсменов на Олимпиаду в Токио. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Москве прошла презентация формы олимпийской сборной России, в которой атлеты выступят на летних играх в Токио. Отмечается, что команда РФ из-за санкций будет выступать под аббревиатурой ROC - Russian Olympic Committee. Ранее российская скалолазка Юлия Каплина продемонстрировала «Звезде» новую форму олимпийской сборной. Она отметила, что на ней будет нанесена надпись "Олимпийская российская команда". В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика