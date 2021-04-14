«Флаг нашей страны должен быть в сердце»: Плющенко о новой форме сборной России для Игр в Токио

На презентации формы олимпийской сборной России для Игр в Токио Российский фигурист оценил новую форму спортсменов.

«Флаг нашей страны должен быть в сердце, душе и голове. Действительно, хочется всегда стоять на высшей ступени пьедестала, и видеть наш флаг, и слышать наш гимн. Ну такое время. Ничего, поборемся, наши спортсмены преодолеют все. Главное, что все знают откуда наши спортсмены, за кого они будут вступать, для чего они будут выступать», - сказал Евгений Плющенко.

Ранее МОК утвердил форму одежды российских спортсменов, в которой они будут участвовать на Олимпийских играх в Токио.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между WADA и РУСАДА, российские спортсмены не могут принимать участие в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Кроме того, им запрещено использовать национальные гимн и герб, а в экипировке должны отсутствовать государственные символы.