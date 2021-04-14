Главы Генштабов России и Армении обсудили вопросы двустороннего взаимодействия
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел с начальником Генштаба Армении Артаком Давтяном переговоры, в ходе которых руководители обсудили вопросы взаимодействие в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ.
Герасимов отметил, что показателем высокого уровня двусторонних отношений стран является функционирование на территории Армении 102-й российской военной базы.
«Мы продолжаем готовить квалифицированные кадры в вузах Минобороны России. Представители министерства обороны Армении ежегодно принимают участие в масштабных мероприятиях Минобороны России, и всегда делегации представлены на высоком уровне», - отметил Герасимов.
Также глава Генштаба отметил, что в этом году проводится 9-я Московская конференция по международной безопасности, Международные армейские игры и Международный военно-технический форум «Армия-2021». Россия ожидает делегации и команды республики на этих мероприятиях. Герасимов подчеркнул, что Армения является ключевым партнером РФ в Закавказье.