В стране и мире Главы Генштабов России и Армении обсудили вопросы двустороннего взаимодействия Алексей Курильченко Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил со своим армянским коллегой вопросы сотрудничества в рамках международных структур. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел с начальником Генштаба Армении Артаком Давтяном переговоры, в ходе которых руководители обсудили вопросы взаимодействие в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ. Герасимов отметил, что показателем высокого уровня двусторонних отношений стран является функционирование на территории Армении 102-й российской военной базы. «Мы продолжаем готовить квалифицированные кадры в вузах Минобороны России. Представители министерства обороны Армении ежегодно принимают участие в масштабных мероприятиях Минобороны России, и всегда делегации представлены на высоком уровне», - отметил Герасимов. Также глава Генштаба отметил, что в этом году проводится 9-я Московская конференция по международной безопасности, Международные армейские игры и Международный военно-технический форум «Армия-2021». Россия ожидает делегации и команды республики на этих мероприятиях. Герасимов подчеркнул, что Армения является ключевым партнером РФ в Закавказье. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика