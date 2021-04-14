Состоялась встреча заместителя Министра обороны РФ с главой оборонного ведомства Габонской Республики

Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин провел переговоры с главой оборонного ведомства Габонской Республики Мишелем Муссу-Адамо, который прибыл в Россию сегодня.

В ходе встречи состоялось обсуждение имеющихся проектов сотрудничества в оборонной сфере, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте.

Отмечается, что встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия.