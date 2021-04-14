Состоялась встреча заместителя Министра обороны РФ с главой оборонного ведомства Габонской Республики
Министр обороны Габонской Республики прибыл в Россию с рабочим визитом и принял участие в переговорах по двустороннему сотрудничеству.
© Фото: Минобороны России
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин провел переговоры с главой оборонного ведомства Габонской Республики Мишелем Муссу-Адамо, который прибыл в Россию сегодня.
В ходе встречи состоялось обсуждение имеющихся проектов сотрудничества в оборонной сфере, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте.
Отмечается, что встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия.