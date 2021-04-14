В Татарстане из-за отравления угарным газом погибли четыре человека

По факту гибели четырех человек из-за отравления угарным газом следователи возбудили уголовное дело. Трагедия произошла в Татарстане. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Тела супружеской пары и двух детей- дочери и сына, были обнаружены в квартире одного из домов в селе Аксубаево 14 апреля.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")», - говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства отметила, что на данный момент решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.