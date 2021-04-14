Суд выбрал меру пресечения экс-владельцу «Меньшевика»

Экс-владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову Пресненский суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о покушении на убийство двух и более лиц.

«Судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 12 июня», - сказали в суде.

Ранее экс-владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов был задержан в рамках уголовного дела, о покушении на убийство.

Аверьянов был задержан 28 декабря 2017 года по обвинению в убийстве. Сообщалось, что предприниматель вступил в конфликт с новым руководством предприятия, который позже перерос в стрельбу, в результате которой погиб один человек.