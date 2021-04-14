Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Чем ты нас пугаешь?»: продавщица из Владикавказа рассказала о том, как обезвредила «террориста»

Алексей Курильченко
19:58 14.04.2021
Неизвестный проник в магазин, угрожая сумкой с якобы взрывчаткой, но продавщицам удалось его обезвредить до прибытия полиции.
© Фото: osetia.sledcom.ru
Читайте нас на:

Продавщица одного из магазинов Владикавказа рассказала корреспонденту «Звезды» о том, как обезвредила мужчину, который выдавал себя за террориста, захватил заложников и угрожал тем, что принес с собой бомбу.

«Мы сначала подумала что это шутка. В одной руке он держал рюкзак, в второй еще что-то... Я схватила рюкзак и почувствовала, что он легкий. Я ударила его рюкзаком и говорю "ну хоть что-то можно было туда положить? Чем ты нас пугаешь?". За это время уже зашли полицейские», - рассказала продавщица.

Инцидент произошел 12 апреля. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело По данным регионального управления Следственного комитета никто не пострадал.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:27 В стране и мире
В Тамбовской области ликвидировано горение десятков домов в селе Троицкая Вихляйка
18:20 В стране и мире
Видео
По следам затонувшей «Армении»: РГО готовит экспедицию к месту гибели легендарного теплохода
15:25 В стране и мире
Видео
Шойгу рассказал, как в Арктике пришлось отгонять белого медведя от места всплытия подлодок
14:02 В стране и мире
Видео
Путин рассказал о строительстве в России самого мощного в мире ледокольного флота
13:40 Армия
Видео
Шойгу: за 175 лет РГО прошло две мировые войны и ни разу не прерывало своей работы
Популярное
Популярное
«Ставки совсем другие»: доктор Мясников рассказал, чем опасны хронические болезни во время заболевания коронавирусом
Видео
Идеальный завтрак: врач раскрыла секреты приготовления полезных для здоровья бутербродов
Видео
Период обострений: какие болезни сильнее «атакуют» здоровье весной
Видео
Врач поделился советами, как избежать обострения сезонной аллергии
Видео
Диетолог рассказала об омолаживающих кожу свойствах мяса
Видео
Как не сорвать спину на даче в первые дни сезона: советы мануального терапевта россиянам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.