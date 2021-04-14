«Чем ты нас пугаешь?»: продавщица из Владикавказа рассказала о том, как обезвредила «террориста»

Продавщица одного из магазинов Владикавказа рассказала корреспонденту «Звезды» о том, как обезвредила мужчину, который выдавал себя за террориста, захватил заложников и угрожал тем, что принес с собой бомбу.

«Мы сначала подумала что это шутка. В одной руке он держал рюкзак, в второй еще что-то... Я схватила рюкзак и почувствовала, что он легкий. Я ударила его рюкзаком и говорю "ну хоть что-то можно было туда положить? Чем ты нас пугаешь?". За это время уже зашли полицейские», - рассказала продавщица.

Инцидент произошел 12 апреля. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело По данным регионального управления Следственного комитета никто не пострадал.