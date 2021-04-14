Пашинян заявил, что подаст в отставку в конце апреля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в последние десять дней апреля.

«Я подам в отставку в течение последних десяти дней апреля согласно договоренности между парламентскими силами и президентом республики», - сказал Пашинян.

Он также добавил, что для сохранения протокольных мероприятий он выдвинет свою кандидатуру на пост премьера, а фракция «Мой шаг» не выберет его, передает ТАСС.

«Во второй раз фракция опять выдвинет мою кандидатуру и опять не изберет. Парламент распустится, и 20 июня будут выборы», - сказал Пашинян.

Ранее глава Армении Армен Саркисян во второй раз отклонил предложение Никола Пашиняна о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна новым начальником Генштаба ВС республики. Также сообщается, что Саркисян не станет оспаривать это предложение в Конституционном суде.