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По следам затонувшей «Армении»: РГО готовит экспедицию к месту гибели легендарного теплохода

Андрей Аркадьев
Виктория Косогляденко
18:20 14.04.2021
Теплоход, потопленный немецкой авиацией в Черном море в ноябре 1941 года, могли покинуть на шлюпках до 500 человек, показали последние обследования судна.
© Фото: Wikimedia
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На заседании попечительского совета Русского географического общества обсуждалась предстоящая экспедиция к месту гибели советского теплохода «Армения», потопленного немцами у берегов Крыма в 1941 году. Это крупнейшая по количеству жертв морская катастрофа в отечественной истории.

После торпедной атаки сумели спастись только восемь человек из нескольких тысяч, а точное место гибели санитарного судна обнаружили только год назад. На подводных кадрах, снятых во время экспедиции, видно, как робот-водолаз впервые обходит корабль с правого борта и снимает каждый свой поворот плавно и неторопливо. Чтобы команда исследователей успела рассмотреть даже мелкие детали на глубине 1 500 метров.

Вот кормовое орудие так и застыло спустя десятки лет в положении «по- походному», а значит, оно на атаку вражеской авиации среагировать не успело. В месте, где должны располагаться спасательные шлюпки, их не было.

«Мы предполагаем, что шлюпки успели спустить, и это не совпадает с версией о том, что "Армения" затонула за четыре минуты. Мы предполагаем, что она на плаву минут 15-20 находилась, то есть у людей был шанс спастись», - рассказал исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.

Сразу после интервью нашему телеканалу о подробностях Черноморской экспедиции ее руководитель Сергей Фокин докладывает уже Владимиру Путину и Сергею Шойгу.

Уникальные подводные кадры демонстрируются на заседании попечительского совета Русского географического общества. По словам президента РГО, этот трагический эпизод - наша история, которую обязаны помнить.

«На нем, по разным данным, погибло от 4,5 до 10 тысяч человек. Это крупнейшая из таких трагедий на море в истории России. И крупнее не было ничего. Поэтому его нашли, и сейчас мы предпринимаем все для того, чтобы изучить, не просто изучить, и вообще снять документальный, потом, если получится, и художественный фильм об этой огромной трагедии, которая произошла. О которой мало кто что говорил, при этом те, кто его как-то атаковал, утопил, безусловно, знали, что это абсолютно гражданское судно», - сказал президент РГО, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Несколько часов погружения держат в постоянном напряжении. На дне - объект, найти который оказалось невероятно сложно. Загадочной гибелью теплохода занималось множество экспедиций. Среди них и иностранные ученые - те, кто обнаружил «Титаник». Журналистское расследование проводила и наша съемочная группа. Установить точное место крушения удалось специалистам Министерства обороны.

В последний раз «Армению» видели там, за туманом, у Ялтинской пристани, перед тем самым трагическим рейсом. А потом она пропала в этом месте.  Стояла пасмурная погода - низкая облачность, качка и сильный ветер. В общем, нелетная погода, а это считалось лучшим прикрытием для корабля, чтобы не стать днем легкой мишенью для вражеской авиации. Но прогноз в Ялте переменчив, вся эта маскировка быстро пропала, когда «Армения» была уже в открытом море.

С высоты ее заметили немецкие летчики и атаковали. Спаслись единицы. На борту в тот момент находились раненые, медики, экипаж, мирное население. В архивах значатся сотни человек, а по предположениям - их тысячи. Но списков не сохранилось, как и других подробностей. Самую точную версию получится установить после подробного изучения корабля на дне Черного моря. 

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