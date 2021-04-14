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Отсутствие осадков и сильный ветер: российские леса охватили лесные пожары

Алексей Курильченко
Виталий Никулин
18:24 14.04.2021
Ландшафтные возгорания зафиксированы в нескольких регионах Юга и Центра страны России.
© Фото: ТРК "Звезда"
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Ландшафтные и лесные пожары уничтожают сотни гектаров в Воронежской области. Их причиной стал взрывной рост температуры - с 2 до 20 с лишним градусов. Такая погодная аномалия происходит второй год подряд. И второй год подряд горят села. В селе Мечетка пожарные тушат 12 строений.

«Здесь была баня, здесь гараж сгорел. Все мое начало гореть, все везде. Все дымом заволокло и никто ничего не поймет. Это называется паника», - рассказал местный житель.

Земля в окрестностях Воронежа тоже черная. Огонь едва не добрался до муниципальной больницы. Его удалось остановить в сотне метров от здания. На всей территории Воронежской области повысили класс пожарной опасности до третьего. Спасатели остановили огонь на окраине города, но небольшие очаги остаются. Ситуацию осложняет ветреная погода, а также небывалая для этого времени года жара.

Отсутствие осадков, сильный ветер - идеальная почва для ландшафтных пожаров. Они бушуют сейчас сразу в нескольких регионах Юга и Центра страны. В Липецкой области вспыхнула пожарная машина, которую порывом ветра моментально накрыло огнем. Пострадал водитель.                                             

В Саратовской области только за минувшие сутки зафиксировано полсотни возгораний. В Тамбовской области сгорели 20 строений, в том числе жилые и дачные дома. Горячая пора и в Курской области. Одна из основных причин – поджоги. И это касается не только любителей пикников. В той же Воронежской области, в поселке Отрадное, такими поджигателями оказались коммунальщики. Они развели костер в поле, нарушив все правила безопасности. 

Пылают и леса Приморского края. За сутки там ликвидировали 20 природных пожаров. Но карта термоточек обновляется едва ли не каждый час. Практически ко всем очагам возгорания причастны люди. Не думая о последствиях они зажигают сухую траву. Разводят костры и не тушат горящие угли после шашлыков. И даже особый противопожарный режим, введенный в регионе еще неделю назад, их не останавливает. В итоге десятки населенных пунктов в едкой пелене дыма.

Ситуацию в Воронежской области пока удается держать под контролем. Но многое будет зависеть от прогноза на ближайшие дни. И ответственности местных жителей.                        

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