Тяжелый аргумент: самолеты дальней авиации готовятся к Параду Победы под Москвой

Под Москвой прошла тренировка самолетов дальней авиации, отрабатывавших действия для главного Парада Победы.

Стратегический ракетоносец Ту-160 и воздушный танкер Ил-78 оттачивают полет в едином строю. Им предстоит продемонстрировать зрителям один из самых сложных элементов - дозаправку в воздухе.

Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

Но в случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Самолет после соответствующего переоборудования может оснащаться также свободнопадающими бомбами (до 40 000 кг) различного калибра, в том числе и ядерными, разовыми бомбовыми кассетами, морскими минами и другим вооружением.