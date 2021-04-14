Россияне, которые возвращаются из-за границы обязаны сдавать тест на COVID-19

Все российские граждане, которые въезжают в страну из-за границы любым видом транспорта обязаны сдавать тест на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Новое правило вступает в силу с 15 апреля. Еще до возврата домой, граждане РФ должны заполнить специальную анкету на портале госуслуг. В течение трех календарных дней необходимо пройти ПЦР-тестирование на COVID-19. Результаты теста необходимо загрузить на портал госуслуг.

Также необходимо соблюдать режим самоизоляции до получения результатов теста. Ранее необходимо было сдавать только тем, кто возвращался в Россию самолетом.