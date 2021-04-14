Вынесен приговор пранкеру Евгению Вольнову по делу оправдания теракта в здании ФСБ

Второй Западный окружной военный суд заочно вынес приговор пранкеру Никите Кувикову, известному в Сети под псевдонимом Евгений Вольнов. За публичное оправдание терроризма блогеру присуждено шесть лет лишения свободы.

По данным РЕН ТВ, Кувиков в соцсетях оправдывал теракт, совершенный в приемной Управления ФСБ по Архангельской области. В помещении студент взорвал самодельную бомбу, он погиб на месте. Сотрудники ФСБ и посетители не получили серьезных травм.

В 2018 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против пранкера, который ранее распространял ложные сведения о числе жертв трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.