В стране и мире Эмма Робертс и Томас Манн сыграют в фильме «Ирония судьбы» Кира Карон Фильм «Ирония судьбы» будет переснят с голливудскими актерами. © Фото: Ирония судьбы, или С легким паром, реж. Эльдар Рязанов, 1976 г., Киноконцерн Мосфильм Читайте нас на: Российский фильм Эльдара Рязанова будет переснят с участием голливудских актеров Эммы Робертс и Томаса Манна. Режиссером фильма выступит режиссер Марюс Вайсберг. Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип». «Марюс Вайсберг приступает к работе над новым фильмом - современная англоязычная версия "Иронии судьбы" с молодыми звездами Голливуда», - говорится в сообщении пресс-службы. Летом 2021 года съемки планируют начать в Бостоне. «Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот наконец благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий», - рассказал Вайсберг, которого процитировали в пресс-службе. Марюс Вайсберг - российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Его известные работы - «Бабушка легкого поведения», «Гитлер капут!», «Любовь в большом городе», «8 новых свиданий». Ранее эксперты составили десятку лучших фильмов в истории советского кинематографа. Вместе с тем в топ-5 вошли такие фильмы, как «Война и мир», «Ирония судьбы», «Солярис» и «Иди и смотри». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика