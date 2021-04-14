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Эмма Робертс и Томас Манн сыграют в фильме «Ирония судьбы»

Кира Карон
17:59 14.04.2021
Фильм «Ирония судьбы» будет переснят с голливудскими актерами.
Эмма Робертс и Томас Манн сыграют в фильме «Ирония судьбы»
© Фото: Ирония судьбы, или С легким паром, реж. Эльдар Рязанов, 1976 г., Киноконцерн Мосфильм
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Российский фильм Эльдара Рязанова будет переснят с участием голливудских актеров Эммы Робертс и Томаса Манна. Режиссером фильма выступит режиссер Марюс Вайсберг. Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип».

«Марюс Вайсберг приступает к работе над новым фильмом - современная англоязычная версия "Иронии судьбы" с молодыми звездами Голливуда», - говорится в сообщении пресс-службы.

Летом 2021 года съемки планируют начать в Бостоне.

«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот наконец благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий», - рассказал Вайсберг, которого процитировали в пресс-службе.

Марюс Вайсберг - российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Его известные работы - «Бабушка легкого поведения», «Гитлер капут!», «Любовь в большом городе», «8 новых свиданий».

Ранее эксперты составили десятку лучших фильмов в истории советского кинематографа. Вместе с тем в топ-5 вошли такие фильмы, как «Война и мир», «Ирония судьбы», «Солярис» и «Иди и смотри».

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