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Росздравнадзор: при применении «Спутника V» не выявлено ни одного случая тромбоза

Алексей Курильченко
17:44 14.04.2021
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения не выявила ни одного случая тромбоза, связанного с применением вакцины «Спутник V».
Росздравнадзор: при применении «Спутника V» не выявлено ни одного случая тромбоза
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова заявила о том, что в ходе исследований на фоне вакцинации препаратом «Спутник V», разработанным институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, не выявлено случаев тромбоза. Она отметила, что при разработке препарат проходит многоступенчатую фильтрацию, которая исключает попадание в него остаточной ДНК, которая повышает риск образования тромбов.

«В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом «Спутник V» и ставших следствием его применения. Важно отметить, что многостадийная очистка вакцины «Спутник V» с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов», - заявила Самойлова журналистам.

Руководитель отметила, что отсутствие побочных эффектов также подтвердили и в Минздраве Аргентины. По словам Самойловой, зарубежные вакцины содержат значительно большее количество нуклеиновых кислот: 50-100 мгк против 1-2 мкг в «Спутнике V».

Ранее девять европейских государств приостановили использование вакцины AstraZeneca от новой коронавирусной инфекции. Поводом стали сообщения о том, что у привившихся развивается тромбоз. На данный момент известно о 22 таких случаях.

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