Чеканя шаг: военные ЗВО провели первую тренировку пеших парадных расчетов в Нижегородской области

В Нижегородской области прошла первая тренировка пеших парадных расчетов в рамках подготовки к военному параду 9 Мая, посвященному Великой Победе.

В ходе занятий военнослужащие отработали равнение в колоннах и шеренгах, соблюдая интервалы и дистанции. Тренировка состоялась на испытательном полигоне Горьковского автомобильного завода. В ней участвовали воины-разведчики, танкисты, артиллеристы, огнеметчики, автомобилисты, подразделения Росгвардии, ОМОНа, кадеты и юнармейцы.

В параде в Нижнем Новгороде 9 Мая примут участие танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские гаубицы 2С19 «Мста-С», боевые машины пехоты БМП-2, бронированные автомобили с повышенной проходимостью «Рысь», «Тигр», «Тайфун», а также исторические образцы военной техники.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.