Эксперт рассказал, как обезопасить свой участок от лесного пожара

Пал сухой травы вреден для природы и человека, так как он выжигает все живое вокруг, об этом рассказал «Звезде» спасатель, инструктор-методист Максим Штыб.

«Пал выжигает все живое. Второе, все лесные пожары - большая проблема в России сейчас. В-третьих, о чем можно предупредить соседей, это о возможной уголовной административной ответственности за нанесенный ущерб, если сосед рвется что-то поджечь», - сказал эксперт.

Спасатель отметил, что даже маленький пожар сложно потушить, для этого лучше вызвать пожарных.

«Сам по себе лесной пожар, если он маленький, его затушить не сложно. Во-первых, стоит вызвать пожарных. Он тушится проливанием водой либо прихлопыванием. Тогда это работает», - отметил Штыб.

Также эксперт поделился тем, что делать в случае, если ваш участок находится перед полем.

«Если у вас крайний участок перед полем, который может, по вашему мнению, загореться, то лучше поставить металлический забор. Он защитит от травяного пала. Если вы в середине садового участка, то мне кажется, что это уже чрезмерно будет. Как правило, палят траву не посередине поселка, чаще всего это происходит в полях. Потом все могут быть удивлены тому, что все это пошло на поселок, например, из-за перемены ветра», - добавил Максим Штыб.

Также, по мнению эксперта, чаще всего палят пустые участки.

«По опыту, с которым я сталкивался по палу травы, как правило, это какие-то поля. Например, это ничьи земли, которые решили для профилактики поджечь или из хулиганских соображений», - поделился он.

В заключение спасатель добавил, что «один пал может потухнуть и на этом все закончится, то другой может развернуться и пойти на деревню. И чаще всего сам поджигатель не подозревает, что это возможно, например».