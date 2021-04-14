Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт рассказал, как обезопасить свой участок от лесного пожара

Кира Карон
16:42 14.04.2021
Спасатель поделился тем, как спасти свой участок от лесного пожара.
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Читайте нас на:

Пал сухой травы вреден для природы и человека, так как он выжигает все живое вокруг, об этом рассказал «Звезде» спасатель, инструктор-методист Максим Штыб.

«Пал выжигает все живое. Второе, все лесные пожары - большая проблема в России сейчас. В-третьих, о чем можно предупредить соседей, это о возможной уголовной административной ответственности за нанесенный ущерб, если сосед рвется что-то поджечь», - сказал эксперт.

Спасатель отметил, что даже маленький пожар сложно потушить,  для этого лучше вызвать пожарных.

«Сам по себе лесной пожар, если он маленький, его затушить не сложно. Во-первых, стоит вызвать пожарных. Он тушится проливанием водой либо прихлопыванием. Тогда это работает», - отметил Штыб.

Также эксперт поделился тем, что делать в случае, если ваш участок находится перед полем.

«Если у вас крайний участок перед полем, который может, по вашему мнению, загореться, то лучше поставить металлический забор. Он защитит от травяного пала. Если вы в середине садового участка, то мне кажется, что это уже чрезмерно будет. Как правило, палят траву не посередине поселка, чаще всего это происходит в полях. Потом все могут быть удивлены тому, что все это пошло на поселок, например, из-за перемены ветра», - добавил Максим Штыб.

Также, по мнению эксперта, чаще всего палят пустые участки.

«По опыту, с которым я сталкивался по палу травы, как правило, это какие-то поля. Например, это ничьи земли, которые решили для профилактики поджечь или из хулиганских соображений», - поделился он.

В заключение спасатель добавил, что «один пал может потухнуть и на этом все закончится, то другой может развернуться и пойти на деревню. И чаще всего сам поджигатель не подозревает, что это возможно, например».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:25 Армия
Видео
Шойгу рассказал, как в Арктике пришлось отгонять белого медведя от места всплытия подлодок
14:02 В стране и мире
Видео
Путин рассказал о строительстве в России самого мощного в мире ледокольного флота
13:40 Армия
Видео
Шойгу: за 175 лет РГО прошло две мировые войны и ни разу не прерывало своей работы
13:14 ОПК
Видео
Юрий Борисов поблагодарил Минобороны за поддержку предприятий ОПК в тяжелый момент
15:13 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что чувствует себя нормально после второй прививки от COVID-19
Популярное
Популярное
«Ставки совсем другие»: доктор Мясников рассказал, чем опасны хронические болезни во время заболевания коронавирусом
Видео
Идеальный завтрак: врач раскрыла секреты приготовления полезных для здоровья бутербродов
Видео
Период обострений: какие болезни сильнее «атакуют» здоровье весной
Видео
Врач поделился советами, как избежать обострения сезонной аллергии
Видео
Диетолог рассказала об омолаживающих кожу свойствах мяса
Видео
Как не сорвать спину на даче в первые дни сезона: советы мануального терапевта россиянам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.