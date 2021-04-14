Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море на учения

Отряд ракетных кораблей и катеров Черноморского флота вышел на морские полигоны из Севастополя.

В учениях задействованы экипажи малых ракетоносцев «Грайворон» и «Вышний Волочек», а также корабля на воздушной подушке «Самум». В ходе первого этапа моряки получили задачу провести зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

Экстренный выход тактической группы является частью контрольной проверки за зимний период обучения. Стрельбы пройдут на одном из полигонов в акватории Черного моря.