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Фитотерапевт пояснила, как можно использовать целебные почки вербы

Валентина Пескова
14:35 14.04.2021
В преддверии Вербного воскресенья, которое в этом году приходится на 25 апреля, специалист по лечению травами рассказала, как еще можно использовать целебные почки весеннего растения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Вся ценная информация о целебных свойствах вербы - кустарника семейства ивовых - содержится в сжатом виде в самой почке этого растения, которая и распускается по весне. Специалистам по лечению травами полезные свойства этого растения известны давно, о чем «Звезде» рассказала фитотерапевт Елена Наумова.

«Если говорить о применении самого растения для оздоровления, то из него можно сделать спиртовой настой, можно почки высушить или заваривать кипятком в виде лечебного раствора. При спиртовом растворе крепостью до 70 градусов в нем происходит выделение флавоноидов, из-за чего у настойки появляются противовоспалительные свойства. В таком случае для снятия воспалительных процессов ее можно применять в том числе и при инфекции коронавируса», - рассказала специалист.

Настой из вербы на спирту применяется также при бронхолегочных заболеваниях, помогает облегчать движение лимфотока крови и междуклеточной жидкости. И если в европейском подходе к медицине верба не очень часто используется в лечебных процессах, то в азиатском подходе -  в Бурятии, медицине Востока, китайской и тибетской - верба очень популярна именно в контексте ее целебных качеств для очищения крови и лимфы.

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