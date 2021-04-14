Фитотерапевт пояснила, как можно использовать целебные почки вербы

Вся ценная информация о целебных свойствах вербы - кустарника семейства ивовых - содержится в сжатом виде в самой почке этого растения, которая и распускается по весне. Специалистам по лечению травами полезные свойства этого растения известны давно, о чем «Звезде» рассказала фитотерапевт Елена Наумова.

«Если говорить о применении самого растения для оздоровления, то из него можно сделать спиртовой настой, можно почки высушить или заваривать кипятком в виде лечебного раствора. При спиртовом растворе крепостью до 70 градусов в нем происходит выделение флавоноидов, из-за чего у настойки появляются противовоспалительные свойства. В таком случае для снятия воспалительных процессов ее можно применять в том числе и при инфекции коронавируса», - рассказала специалист.

Настой из вербы на спирту применяется также при бронхолегочных заболеваниях, помогает облегчать движение лимфотока крови и междуклеточной жидкости. И если в европейском подходе к медицине верба не очень часто используется в лечебных процессах, то в азиатском подходе - в Бурятии, медицине Востока, китайской и тибетской - верба очень популярна именно в контексте ее целебных качеств для очищения крови и лимфы.