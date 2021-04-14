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Начальник Генштаба Герасимов анонсировал четыре учения ОДКБ в России и Таджикистане в текущем году

Тимур Шерзад
14:31 14.04.2021
Были обсуждены вызовы и угрозы военной безопасности организации, отмечена необходимость скоординированных действий по их нейтрализации, а также необходимые для укрепления обороноспособности мероприятия оперативной и боевой подготовки. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Текущий год станет временем проведения четырех проводимых на территории России и Таджикистана учений по линии ОДКБ. Об этом, подводя итоги заседания Военного комитета ОДКБ, рассказал начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов. 

«В текущем году на территории Таджикистана спланировано проведение ряда совместных учений: с силами и средствами разведки - «Поиск-2021», с силами и средствами материально-технического обеспечения - «Эшелон-2021», с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ - «Взаимодействие-2021». На территории Российской Федерации предусмотрено проведение совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство - 2021», - отметил Герасимов.

Начальник Генштаба добавил, что в ходе заседания был рассмотрен порядок реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенных Таджикистаном на 2021 год. 

Были обсуждены вызовы и угрозы военной безопасности организации, отмечена необходимость скоординированных действий по их нейтрализации, а также необходимые для укрепления обороноспособности мероприятия оперативной и боевой подготовки. 

«Считаю, что поставленные цели достигнуты, а итоги заседания Военного комитета будут способствовать поддержанию стабильности в государствах - членах ОДКБ», - подчеркнул Герасимов.

Он добавил, что определены направления дальнейшей работы по совершенствованию военной компоненты ОДКБ. Это касается как Центра кризисного реагирования организации, так и созданного под эгидой ОДКБ общего подразделения РХБЗ и медицинского обеспечения, а также деятельности организаций по подготовке персонала Миротворческих сил ОДКБ и, что не менее важно, специалистов информационной безопасности. 

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