Шойгу рассказал о намерении РГО получить генный материал из скифского кургана
РГО планирует получить генный материал из скифского кургана Туннуг.
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РГО рассчитывает получить генный материал из скифского кургана Туннуг. Об этом заявил министр обороны России, президент РГО Сергей Шойгу.
«Очень хотелось бы найти органику. Что за этим следует, я думаю, вы понимаете – можно было бы если не овечку Долли, то что-то из того самого сделать», - заявил Шойгу.
Министр обороны отметил, что сам могильник находится в вечной мерзлоте. По предположениям, там должна находиться сохранившаяся органика.
РГО и Институт истории материальной культуры РАН изучают курган Туннуг, расположенный в Туве, с 2018 года. По итогам первого сезона экспедиции выяснилось, что этот курган - самый древний из всех обнаруженных могильников. Он относится к IX веку до нашей эры.