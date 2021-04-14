Армия Шойгу рассказал о намерении РГО получить генный материал из скифского кургана Алена Миронова РГО планирует получить генный материал из скифского кургана Туннуг. © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости Читайте нас на: РГО рассчитывает получить генный материал из скифского кургана Туннуг. Об этом заявил министр обороны России, президент РГО Сергей Шойгу. «Очень хотелось бы найти органику. Что за этим следует, я думаю, вы понимаете – можно было бы если не овечку Долли, то что-то из того самого сделать», - заявил Шойгу. Министр обороны отметил, что сам могильник находится в вечной мерзлоте. По предположениям, там должна находиться сохранившаяся органика. РГО и Институт истории материальной культуры РАН изучают курган Туннуг, расположенный в Туве, с 2018 года. По итогам первого сезона экспедиции выяснилось, что этот курган - самый древний из всех обнаруженных могильников. Он относится к IX веку до нашей эры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика