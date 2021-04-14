Юрий Борисов поблагодарил Минобороны за поддержку предприятий ОПК в тяжелый момент

Россия уже преодолела ряд ограничений, введенных Западом, при производстве самолета МС-21. Еще нужно заместить до 40% иностранного бортового оборудования.

Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов. МС-21 - это первый среднемагистральный самолет, который готовят к запуску в серийное производство в современной России. Вице-премьер выступил на Красноярском экономическом форуме и отметил меры правительства по поддержке промышленности в условиях пандемии.

«Если вспоминать меры, которые предпринимали для предприятий оборонной промышленности, то это и заключение контрактов по ориентировочным ценам, что ускорило процесс контрактации. Это увеличение авансирования до 80%, спасибо Минобороны, как основному заказчику, оно нашло возможность поддержать предприятия в этот тяжелый момент, это и поставка с упреждением продукции, и запуск кредитных схем», - отметил Борисов.

Как рассказал вице-премьер, сейчас по поручению президента прорабатываются новые инфраструктурные проекты. Для их финансирования задействуют Фонд национального благосостояния.