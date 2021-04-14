В стране и мире Путин рассказал о строительстве в России самого мощного в мире ледокольного флота Алена Миронова В России строится самый мощный в мире ледокольный флот. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Russian Archives, Global Look Press Читайте нас на: Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. «В том числе таких гигантов, как "Лидер", которых еще никто никогда не строил», - подчеркнул президент на заседании попечительского совета Русского географического общества. Глава государства заметил, что за счет этого движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным уже в ближайшие годы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика