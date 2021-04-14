Путин рассказал о строительстве в России самого мощного в мире ледокольного флота
В России строится самый мощный в мире ледокольный флот.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Russian Archives, Global Look Press
Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
«В том числе таких гигантов, как "Лидер", которых еще никто никогда не строил», - подчеркнул президент на заседании попечительского совета Русского географического общества.
Глава государства заметил, что за счет этого движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным уже в ближайшие годы.