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Путин рассказал о строительстве в России самого мощного в мире ледокольного флота

Алена Миронова
14:02 14.04.2021
В России строится самый мощный в мире ледокольный флот.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Russian Archives, Global Look Press
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Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«В том числе таких гигантов, как "Лидер", которых еще никто никогда не строил», - подчеркнул президент на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Глава государства заметил, что за счет этого движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным уже в ближайшие годы.

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