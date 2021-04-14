Шойгу: за 175 лет РГО прошло две мировые войны и ни разу не прерывало своей работы

Очередное заседание президиума Русского географического общества (РГО), которое в 2020 году отметило 175-летие со дня своего создания, состоялось в Москве под руководством председателя его попечительского совета, президента РФ Владимира Путина и президента РГО, министра обороны Сергея Шойгу.

На встрече были подведены итоги работы РГО за 2020 год.

«То, что мы сегодня проводим нашу традиционную встречу, подчеркивает, что никакая пандемия не может остановить работу РГО. За 175 лет РГО прошло через две мировые войны и ряд революций, но никогда не на один день не останавливало свою деятельность, что оно не сделало и сейчас, в разгар этой пандемии», - отметил глава Минобороны РФ.

Как добавил президент РФ Владимир Путин, РГО не прерывало свою работу весь непростой 2020 год, продолжая воплощать в жизнь свои планы и идеи, несмотря на необходимые ограничения и санитарные меры, которые совпали со 175-летним юбилеем организации.