В Кремле заявили об отсутствии планов переговоров Путина с Макроном
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на данный момент разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона не планируется.
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Разговор российского президента Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона на фоне визита лидера Украины Владимира Зеленского в Париж пока не планируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Пока нет, но вы знаете, что такие контакты возникают очень быстро при необходимости», - заявил пресс-секретарь президента.
Ранее Эммануэль Макрон заявил о необходимости вести диалог с Россией для построения «архитектуры безопасности Европы». Французский лидер отметил, что диалог с Москвой должен быть требовательный, так как он является ключом к миру на европейском континенте.