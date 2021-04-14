В Кремле заявили об отсутствии планов переговоров Путина с Макроном

Разговор российского президента Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона на фоне визита лидера Украины Владимира Зеленского в Париж пока не планируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нет, но вы знаете, что такие контакты возникают очень быстро при необходимости», - заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Эммануэль Макрон заявил о необходимости вести диалог с Россией для построения «архитектуры безопасности Европы». Французский лидер отметил, что диалог с Москвой должен быть требовательный, так как он является ключом к миру на европейском континенте.