Диетолог рассказала о вреде вегетарианства и правильном способе возвращения к рациону с употреблением мяса

Продукты животного происхождения, в первую очередь - мясо, - это источник коллагена. А коллаген - это «косметический белок», который можно купить за очень большие деньги в аптеках, и получить натуральным способом за не очень большие - из мяса, в результате чего кожа на лице будет иметь более здоровый и подтянутый вид. Как рассказала «Звезде» врач-диетолог и терапевт Анна Белоусова, специалисты по всему миру сегодня не советуют отказываться от мяса и ни в коем случае не переходить на полное вегетарианство.

Наибольшее количество коллагена и белка содержится в красном мясе - баранине и говядине, меньше его находится - в мясе птицы и свинины, еще меньше - в рыбе и совсем мало - в яйцах и молочных продуктах .

«Кроме того, мясные продукты - это все-таки источники витаминов группы В, которые регулируют очень многие обменные процессы - и углеводный, и жировой, и белковый. Так, витамин В12 нужно обязательно иметь в организме для поддержания здорового уровня красных клеток крови и эритроцитов, так они питают все наши внутренние органы кислородом и его невозможно получить ни откуда, кроме как из животных продуктов или в аптеке "за деньги"», - пояснила специалист.

По-словам нутрициологов, подобрать здоровый и питательный вегетарианский рацион сегодня оптимальнее всего, например, для тех, кто проживает в Индии, и то не в Дели, а где-нибудь на побережье. Там сложить себе такую диету будет легче при обилии фруктов. А вот в Москве и Санкт-Петербурге - да и вообще в крупных мегаполисах - настолько полноценный питательный рацион собрать будет сложнее.

«Если мы отказываемся от мяса, будет быстрее стареть кожа. В таком случае можно будет "умазаться" любыми кремами, и ничего не поможет. Кроме того, для организма важны не только растительные, но еще и животные жиры. По классике диетологии считается, что животных жиров в рационе должно быть не менее 30% в пище, а это как раз - та самая упругость и молодость кожи, которая нужна как женщинам, так и мужчинам», - говорит Анна Белоусова.

Как рассказала специалист по здоровому питанию, это не значит, что в пищу обязательно нужно употреблять только сало и в больших количествах. К тому же организм при его физиологических особенностях, способен усвоить только 120 граммов животного белка за один раз. Это значит, что при употреблении 120 граммов курицы или 400 граммов стейка - организм усвоит все те же одинаковые 120 граммов белка.

Если человек долгое время придерживался вегетарианского способа питания, и через какое-то время решил снова вернуться к нормальному обычному рациону, терапевт советует это делать с помощью детского питания. Баночки с мясом и курицей нужно приобретать не для младенцев от первого месяца жизни, а для детей от восьми месяцев и старше. Для вкуса в них можно добавить приправ или подсолить, а после окончания этого переходного периода - уже постепенно возвращаться к нормальному питанию, в котором будет присутствовать мясо, что не позволит оказывать эффект старения на кожу.