Опрос показал, сколько россиян хотели бы возглавить компанию, в которой работают

Практически каждый четвертый трудоустроенный житель России хотел бы возглавить компанию, в которой он работает.

В соответствии с данными опроса сервиса по поиску работы SuperJob, 24% россиян ответили утвердительно на соответствующий вопрос, а 62% заявили, что не имеют такого желания. Об этом сообщает RT.

Так, программисты мечтают возглавить компании, в которых работают, чаще представителей других профессий - 35%. На втором месте - менеджеры по закупкам (31%). На третьем - кладовщики (28%). На четвертом - охранники (27%). Реже всего занять директорское кресло мечтают секретари (6%), бухгалтеры (11%), а также врачи (13%).

Всего в опросе поучаствовали три тысячи представителей экономически активного населения страны, имеющих постоянную работу.