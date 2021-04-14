Объединенная система ПВО СНГ будет проверена в 2021 году

Город Душанбе стал местом проведения заседания Координационного комитета по вопросам ПВО государств СНГ.

В нем принимали участие делегации от России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Также присутствовали представители Секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ, представителей предприятий ВПК СНГ, и руководители базовых организаций участников СНГ в области исследования проблематики ПВО.

Удалось подвести итоги деятельности Координационного комитета за 2020 год, рассмотреть вопросы организации и проведений совместных мероприятий подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2021 году.

Основным мероприятием такого рода станут совместные учения с боевой стрельбой «Боевое содружество - 2021».

Также участники обсудили исследования в области построения совместной системы ПВО СНГ и перспективы военно-технического сотрудничества в области противовоздушной обороны.