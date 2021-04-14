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Эксперт рассказала, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к врачу

Алена Миронова
10:50 14.04.2021
Врач-диетолог пояснила, когда следует обратиться к врачу при ощущении чувства голода.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: David Ryle, moodboard, Globallookpress
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Физический голод, обусловленный тем, что в крови нет достаточного количества питательных веществ, как правило, возникает через два-три часа после основного приема пищи. Если же чувство голода сильное и оно не связано с приемом пищи - это уже совершенно другая ситуация. Их следует различать. О том, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к врачу, «Звезде» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Она отметила, что существуют некоторые заболевания, при которых повышается аппетит - например, гипертиреоз, гиперфункция щитовидной железы, - в такой ситуации аппетит может быть постоянным. Такое явление может быть также при повышении кислотности желудочного сока - это тоже стимулирует и повышает аппетит.

Повышением чувства голода могут сопровождаться также некоторые психологические состояния - стрессовые ситуации, тревожные расстройства. Еще одной причиной также может быть частое употребление сладких продуктов, повышающих уровень инсулина, который, в свою очередь, повышает аппетит.

«Если чувство голода сильное и человек ест больше, но при этом не набирает вес, или даже ситуация, когда он вес теряет, - вот это должно насторожить. Потому что это как раз таки признак развивающегося заболевания, например заболевания щитовидной железы. Вот тут, конечно, нужно обратиться к специалисту», - предупредила эксперт.

Еще одна ситуация, требующая обращения к специалисту, - наличие сильного голода, при котором человек испытывает снижение работоспособности, сонливость, общий упадок сил. Это может также быть признаком заболевания или какого-то психологического нарушения.

«Ситуация, когда человек часто думает о еде. Он вроде бы поел, но через какое-то время у него опять возникает мысль о еде. Ему сложно отвлечься на что-то другое. Когда вот эти мысли о том, что бы поесть, когда он в следующий раз поест, становятся слишком навязчивыми, вот здесь тоже нужно обратиться к специалисту. Когда эти мысли мешают обычной своей деятельности, работе, конечно тут тоже нужно обращаться к специалисту», - отметила Круглова.

Эксперт обратила внимание на тот случай, когда человек питается нерегулярно и хочет есть, когда промежутки между едой составляют более 4-4,5 часов - это является абсолютно нормальной ситуацией. Рекомендуется пересмотреть свой рацион и режим питания.

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